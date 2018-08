Rheinische Post: Kommentar: Risiko Erdogan

Noch hat die türkische Währungskrise den

Staatschef nicht erreicht. Im Gegenteil, er steht einstweilen als

Gewinner da. Erdogan spricht von einem „Wirtschaftskrieg“, den die

USA der Türkei erklärt hätten. Er vergleicht die Situation mit dem

Putschversuch vom Juli 2016. Wie damals hofft er, aus den Turbulenzen

gestärkt hervorzugehen. Noch folgen ihm seine Anhänger. Aber Erdogan

wird immer mehr zu einem Risiko für sein Land. Mit seiner Politik des

billigen Geldes und staatlichen Kreditbürgschaften hat er jahrelang

einen Wirtschaftsboom künstlich aufgepumpt. Jetzt droht die Blase zu

platzen. Mit seiner Bevormundung der Zentralbank und seiner ständigen

Einmischung in die Geldpolitik beschleunigt Erdogan den Absturz der

türkischen Währung. Noch geht in der Türkei niemand wegen der

Inflation und des Währungsverfalls auf die Straße. Aber die Schlangen

vor Bankschaltern und Wechselstuben sind Warnsignale. Wenn die

türkischen Währungshüter nicht rasch mit kräftigen Zinserhöhungen

gegensteuern, könnte aus den Turbulenzen eine politische Krise

werden, die Erdogan in ihren Strudel reißt.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell