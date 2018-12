BERLINER MORGENPOST: Es ist eine Kanzler-Wahl / Leitartikel von Jörg Quoos

Es sind noch wenige Stunden, und die Volkspartei

CDU hat einen neuen Chef – oder wieder eine Chefin. 18 Jahre hat

Angela Merkel die Partei geführt und auf den allerletzten Drücker das

Amt freigemacht. Es war richtig, den Druck vom Kessel zu nehmen.

Deutschland und die Welt erlebt zurzeit eine Regierungschefin, die

gelöst ist wie seit Jahren nicht. Der Respekt für ihre Leistung ist

an die Stammtische und in die Leitartikelspalten zurückgekehrt. Aber

nicht nur für die Kanzlerin hat sich der Schritt gelohnt. Auch die

CDU zeigt seit Wochen, wie viel Leben noch in ihr steckt. Jetzt liegt

es an den 1001 Delegierten. Ihre Verantwortung ist groß. Denn wer am

Freitag als Sieger die Arme hochreißt, wird auch ziemlich

wahrscheinlich der oder die nächste Kanzler/in sein. Alles andere

wäre ein kleines politisches Wunder.

