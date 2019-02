Rheinische Post: Kommentar / Trump führt uns vor = Von Matthias Beermann

Als Donald Trump im Dezember einen

vollständigen Abzug der rund 2000 in Syrien stationierten US-Soldaten

ankündigte, löste das insbesondere bei den Verbündeten der

Anti-IS-Koalition Entsetzen aus. Denn die Terrormiliz ist keineswegs,

wie Trump behauptete, unschädlich gemacht. Außerdem spielt das kleine

US-Kontingent eine wichtige stabilisierende Rolle in dem

Bürgerkriegsland. Sein Abzug würde wohl unmittelbar neue Kämpfe und

Flüchtlingsströme auslösen. Nun hat Trump wenigstens eine kleine

Kehrtwende hingelegt: 200 Soldaten sollen in Syrien bleiben, aber nur

als Kern einer internationalen Friedenssicherungstruppe.

Damit zwingt der US-Präsident die Europäer schon zum zweiten Mal

innerhalb weniger Tage zum Offenbarungseid. Nach seiner im Ton zwar

unverschämten, in der Sache aber völlig berechtigten Forderung nach

der Rücknahme gefangener IS-Kämpfer aus Syrien geht es jetzt um die

Entsendung von Bodentruppen, die ebenso berechtigt ist: Wer sich

lauthals über den amerikanischen Rückzug beschwert, muss bereit sein,

selbst ins Risiko zu gehen. Auch wir Deutschen.

