Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Missbrauchsfall Lügde

Man kann darüber streiten, ob die Suspendierung

des lippischen Kripochefs nötig war. Klar: Nach den vielen Pannen bei

der Polizei schreit die Öffentlichkeit nach Schuldigen, und

vielleicht ist ja auch unter der Verantwortung dieses Polizisten

nicht alles perfekt gelaufen. Trotzdem: Die Kaltstellung des

61-Jährigen kurz vor seiner Pensionierung erweckt den Eindruck, dass

auf die Schnelle ein Bauernopfer her musste. Denn wenn es der Landrat

ernst meint mit hartem Durchgreifen, dann muss er sich fragen lassen,

warum nicht längst jener Beamte suspendiert wurde, der 2016 die

Anzeige gegen den Hauptbeschuldigten niederschlug und die

Staatsanwaltschaft nicht informierte. Die Auswirkungen dieses

Nichthandelns wiegen weitaus schwerer als das, was nun dem Kripochef

vorgeworfen wird. Denn ein erheblicher Teil der Missbrauchstaten

geschah 2017, also nach dem Schließen der Akte durch die

Kriminalpolizei. Die Liste der Versäumnisse setzt sich fort mit der

erst am Freitag erfolgten Sicherung des Tatorts. Fehler passieren –

aber es müssen nicht gleich immer Köpfe rollen.

