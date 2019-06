Rheinische Post: Kommentar: Von den Dänen lernen

Bei der Dampferfahrt der SPD-Seeheimer am

Dienstag waren die Metaphern von der Titanic der Hit. Die SPD in

schwerer See. Rette sich, wer kann. Dass es anders gehen kann, zeigen

die dänischen Genossen. Innenpolitisch restriktiv,

gesellschaftspolitisch liberal und in der Sozialpolitik zielstrebig,

holten sie die Mehrheit im Parlament, die Rechtspopulisten stürzten

ab. „Law and Order“ ist ein sozialdemokratisches Thema, sagte Tony

Blair. Man muss dazu nicht kriminelle Ausländer auf eine Insel

verbannen, wie es Dänen wollen. Aber die SPD will ja nicht mal eine

strikte Abschiebung der nach Recht und Gesetz abgelehnten

Asylbewerber. Und die abgewählte Bremer SPD flüchtet sich in ein

Linksbündnis statt neu anzufangen. Einer, der in der Mitte Mehrheiten

geholt hat, ist Olaf Scholz. Als Hamburger Bürgermeister gründete er

ein Willkommenszentrum für ausländische Fachkräfte, ließ

Flüchtlingskinder ohne Aufenthaltsrecht in die Kitas, lehnte aber

hohe Transfers als Anreiz für Flüchtlinge ab. „Ich bin liberal, aber

nicht doof“, sagte er. Olaf Scholz ist in der SPD nicht sehr beliebt.

