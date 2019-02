Rheinische Post: Kommentar / VW sind Aktionäre wichtiger als Kunden = Von Florian Rinke

Bei all den Diskussionen über

Stickoxid-Grenzwerte und Diesel-Fahrverbote vergisst man manchmal,

was der eigentliche Auslöser für diesen Schlamassel war: Autokonzerne

haben ihren Kunden jahrelang manipulierte Fahrzeuge verkauft, die

mehr Abgase ausstoßen, als sie sollten. Während der Skandal

Volkswagen in den USA mehr als 20 Milliarden Dollar gekostet hat,

scheute die Politik hierzulande harte Strafen – und ließ die Bürger

im Stich. Genauso wie der Konzern, dem seine Aktionäre wichtiger sind

als seine Kunden. Die Dividende soll jedenfalls um 90 Cent pro Aktie

erhöht werden.

Damit die Gewinne auch weiterhin so sprudeln, kämpft VW vor

Gericht darum, höchstrichterliche Urteile zu verhindern. Man wüsste

gerne, wie viel dem Autohersteller der Rückzug des Klägers im

aktuellen Fall wert gewesen ist.

Es ist gut, dass die Richter am Bundesgerichtshof sich die

Freiheit nehmen, dennoch ihre Rechtsauffassung zu verbreiten. Das

zeigt, dass das Selbstverständnis der Richter letztlich größer ist,

als es die Geldbeutel eines Autokonzerns sind. Das Vorgehen dürfte

Signalwirkung haben und lässt hoffen, dass es doch noch zu einem

höchstrichterlichen Urteil kommt. Dann gäbe es endlich Klarheit für

die Kunden.

