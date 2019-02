Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel „An Putin ausgeliefert“ von Ulrich Krökel zu Ukraine

Fünf Jahre ist es her, dass die Massenproteste

auf dem Maidan, dem Unabhängigkeitsplatz im Herzen von Kiew, in

tödliche Gewalt umschlugen. Scharfschützen feuerten in die Menge.

Barrikaden brannten. Innerhalb weniger Tage starben mehr als 100

Menschen, Polizisten genauso wie Demonstranten. Die Ereignisse, an

deren Ende der prorussische Präsident Viktor Janukowitsch die Ukraine

fluchtartig verließ, gingen als proeuropäische Maidan-Revolution in

die Geschichte ein, zumindest im Westen. In Russland ist bis heute

von einem Putsch die Rede. Das allerdings ist falsch. Zu der so hoch

umstrittenen Begrifflichkeit nur dies: Ein Putsch oder Staatsstreich

geht nach gängiger Definition von einer kleinen Gruppe bereits

mächtiger Politiker oder Militärs aus, die eine amtierende Führung

stürzen. Während des Moskauer August-Putsches 1991 beispielsweise

versuchte eine Handvoll erzkonservativer Sowjetkommunisten und

altgedienter Generäle, die Perestroika zu stoppen und den Staats- und

Parteichef Michail Gorbatschow zu stürzen. Einen Putschversuch gab es

zuletzt auch 2016 in der Türkei, als Teile des Militärs den

Präsidenten Recep Tayyip Erdogan entmachten wollten. Revolutionen im

modernen politischen Sinn dagegen werden in aller Regel von einer

Bewegung von unten getragen, und genau eine solche Bewegung bildete

sich im Winter 2013/14 in der Ukraine. Wer die Menschen auf dem

Kiewer Maidan erlebt hat, weiß, dass sich dort Bürgerinnen und Bürger

aus allen Regionen, Schichten und Altersgruppen und mit politischen

Ansichten von weit links bis extrem rechts zusammengefunden hatten,

die gemeinsam vor allem eines wollten: ein Ende der Mafiaherrschaft

der Janukowitsch-Clique und die Chance, über die Zukunft der Ukraine

frei entscheiden zu können. Sie wollten sich nicht länger aus Moskau

verbieten lassen, sich der EU und im Zweifel sogar der Nato

anzuschließen. Genau das war der revolutionäre Funke, der auf dem

Maidan übersprang. Die Folgen allerdings waren, wie so oft bei

Revolutionen, tragisch und bitter. Der Kreml reagierte mit perfider

Gewalt. Russische Soldaten ohne Hoheitsabzeichen marschierten auf der

ukrainischen Krim ein. Wenig später annektierte Russland die

strategisch so wichtige Schwarzmeerhalbinsel und entfesselte in der

Ostukraine einen separatistischen Söldnerkrieg, der bis heute

andauert und mehr als 12 000 Todesopfer gefordert hat. Die Annäherung

an die Europäische Union dagegen verläuft ebenso schleppend wie der

Anti-Korruptionskampf und die Demokratisierung in Kiew. War es das

also wert? Die Maidan-Revolutionäre sind die Letzten, denen man ein

falsches politisches Kalkül vorwerfen sollte. Versagt haben andere,

allen voran die neue, prowestliche Führung in Kiew unter dem

Oligarchen-Präsidenten Petro Poroschenko. Ihm ist es in nun bald fünf

Jahren an der Macht nicht gelungen, die zentralen Ziele der

Maidan-Revolution in Realpolitik umzusetzen. Er hat es aber auch

nicht geschafft, die Wunden der Vergangenheit zu heilen und einen

gesamtukrainischen Aufbruch zu initiieren. Zugegeben: In Zeiten des

Krieges ist das nicht leicht. Aber Poroschenko fehlten dazu auch der

Wille und die politischen Fähigkeiten. Versagt haben aber auch die EU

und führende nationale Politiker im Westen, die der Ukraine nur

halbherzige Unterstützung angedeihen ließen. Sie haben das Land der

skrupellosen, auf Gewalt setzenden Geostrategie des russischen

Präsidenten Wladimir Putin ausgeliefert. Das bitterste Beispiel ist

der von der Bundesregierung fast im Alleingang durchgesetzte Bau der

deutsch-russischen Ostseepipeline Nord Stream II. Das Moskauer

Erpressungspotenzial gegenüber Kiew wächst dadurch nochmals deutlich.

