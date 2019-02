Rheinische Post: Kretschmer fordert Grüne auf, Blockade gegen Einstufung der Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer aufzugeben

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer

(CDU) hat die Grünen aufgefordert, ihre Blockade der Einstufung der

sogenannten Maghreb-Staaten sowie Georgien als sichere

Herkunftsländer doch noch vor der Bundesratssitzung am Freitag

aufzugeben. Kretschmer sagte der Düsseldorfer „Rheinischen Post“

(Freitag), das Verhalten der Grünen sei nicht nachvollziehbar.

Asylbewerber aus Algerien, Marokko, Tunesien und Georgien legten mit

Hilfe von Schleppern und verbunden mit hohen Kosten und Gefahr für

Leib und Leben den weiten Weg nach Deutschland zurück. Die

Asylverfahren müssten in den allermeisten Fällen abgelehnt und die

Asylbewerber abgeschoben werden. Die Anerkennungsquote von

Asylanträgen aus diesen Ländern lag zuletzt bei unter zwei Prozent.

„Sinn und Zweck der Einstufung von sicheren Herkunftsstaaten ist es,

solch einen Irrsinn zu verhindern“, sagte Kretschmer. Wer wirklich

Schutz vor Verfolgung brauche, erhalte ihn, auch wenn diese Länder

als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden. Baden-Württembergs

Innenminister Thomas Strobl (CDU) sagte: „Entscheidend wichtig ist

Vernunft, im richtigen Leben und in der Politik. Auf dem Balkan sind

die sicheren Herkunftsstaaten eine absolute Erfolgsgeschichte. Die

muss sich mit Nordafrika wiederholen. Mir wäre völlig schleierhaft,

wie die Grünen es vor der Bevölkerung vertreten wollen, wenn das

nicht kommt.“

