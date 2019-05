Rheinische Post: Länder wollen staatliche Aufsicht über Algorithmen ausweiten

Die Verbraucherschützer der Länder wollen

Algorithmen unter strengere staatliche Kontrolle stellen. Die

rheinland-pfälzische Verbraucherschutzministerin Anne Spiegel (Grüne)

will bei der Fachministerkonferenz in dieser Woche einen

entsprechenden Leitantrag einbringen. “Algorithmen sollen uns

das Leben erleichtern und nicht unser Leben bestimmen“, sagte Spiegel

der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Mittwoch). Für mehr Transparenz

fordert sie eine „Kennzeichnungs- und eine Begründungspflicht“. Es

brauche „verständliche, verbrauchergerechte und aussagekräftige

Informationen“ darüber, welche Datenkategorien und Kriterien

Algorithmen zu welchem Zweck verwenden, wie die Daten in die

Bewertung einfließen und welche Relevanz sie für die Bewertung einer

Entscheidung haben. Zugleich dringt Spiegel auf mehr staatliche

Kontrolle und Aufsicht. Schon jetzt gebe es Behörden, die die

verschiedenen Aspekte von Algorithmen prüfen würden. „Aber die

meisten dieser Behörden sind nicht originär für Verbraucherschutz

zuständig und verfügen leider noch nicht über die notwendige

Befugnis, Expertise und Ressourcen für mehr Kontrolle. Und das will

ich ändern“, sagte Spiegel. Sie forderte den Bund auf, „Geld in die

Hand zu nehmen um Aufsichtsstellen entsprechend auszustatten“. Diese

müssten Algorithmen kontrollieren, testen und nötigenfalls bei Bedarf

auch aus dem Verkehr ziehen, sagte Spiegel.

