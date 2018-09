Rheinische Post: Maaßen muss liefern Kommentar Von Martin Kessler

Für Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg

Maaßen wird es eng. Der nüchterne und bislang stets zuverlässige

Spitzenbeamte hat in jüngster Zeit öfter daneben gegriffen. Zuerst

blieben seine Kontakte zur AfD nebulös, dann kam heraus, dass er

einen V-Mann im Umfeld des Breitscheidplatz-Attentäter Anis Amri

verheimlichte. Jetzt bezweifelt er die Echtheit eines Videos, auf dem

mindestens ein Ausländer von Rechtsextremen gejagt wird. Maaßen muss

für seine Behauptung zumindest starke Belege bringen. Sonst ist er in

seiner hohen Stellung im Sicherheitsapparat der Bundesrepublik nicht

mehr tragbar. Bislang hat ihn Innenminister Horst Seehofer gestützt –

auch gegen die Aussagen der Kanzlerin, die klar von Hetzjagden in

diesem Zusammenhang spricht. Der Ruf des Verfassungsschutzpräsidenten

war bislang untadelig. Die gehäuften Fehleinschätzungen und unklaren

Aussagen des obersten Verfassungsschützers führen jetzt zu Zweifeln

an seinem Amtsverständnis. Die auszuräumen, hat Maaßen nicht mehr

allzu viel Zeit.

