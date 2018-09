Rheinische Post: SPD gefährlich vage Kommentar Von Birgit Marschall

Wenn Politiker auf den Vertrauensverlust

gegenüber der Politik reagieren, ist das im Prinzip ja zu begrüßen:

Mehr Dialogforen mit Bürgern können ein geeignetes Mittel sein,

Menschen wieder mit der Politik anzufreunden. Allerdings verbergen

sich dahinter immer gezielte parteipolitische Interessen. So auch bei

Hubertus Heil. Der Sozialminister will einfach mal über die Zukunft

des Sozialstaats diskutieren und setzt dabei bewusst kaum Grenzen.

Das kann dazu führen, dass Erwartungen geschürt werden, die schon gar

nicht die SPD wird erfüllen können. Das wäre dann ein Eigentor. Der

Sozialstaat wird in der Tat vor wachsenden Herausforderungen stehen,

weil die Gesellschaft altert und die Digitalisierung viele

benachteiligen wird. Die Idee, dass die Wertschöpfung durch den

verstärkten Einsatz von Robotern der Finanzierung des Sozialstaats

dienen sollte, ist charmant. Eine Robotersteuer lehnt Heil aber zu

Recht ab. Sie würde die deutsche Industrie im Wettbewerb mit dem

Ausland zu sehr benachteiligen. Es wird alternative Wege geben

müssen. Bei Heil und der SPD bleibt das alles gefährlich vage.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell