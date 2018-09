Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel / Maaßens Anmaßung / Wer als Stichwortgeber der AfD agiert, Ausschreitungen verharmlost und der Kanzlerin widerspricht, müsste eigentlich gehen. Doch Horst Seehofer braucht ihn.

Von Reinhard Zweigler

Die politischen Nachwehen der Ereignisse von Chemnitz tragen immer

bizarrere Züge. Angela Merkel und Horst Seehofer liegen über die

Deutung dessen, was in den vergangenen zwei Wochen nach dem Mord an

einem Deutsch-Kubaner geschehen ist, kräftig über Kreuz. Der gerade

vor ein paar Wochen notdürftig gekittete Streit in der Union über die

Flüchtlingspolitik erlebt seine sinnlose Fortsetzung. Die

Selbstverstümmelungsaktion innerhalb der Union, wie es

Ex-Bundestagspräsident Norbert Lammer nennt, wird ungeniert

fortgesetzt. Neu ist jetzt, dass sich auch der Chef einer großen

Bundesbehörde anmaßend einschaltet. Der sonst eher biedere

Verfassungsschutzpräsident Georg Maaßen greift dabei in einer Weise

in die politische Debatte und in laufende Ermittlungen ein, dass es

einem schwerfällt zu glauben, er habe das ohne Wissen und vielleicht

sogar ohne Auftrag seines obersten Dienstherren Horst Seehofer getan.

Die Rückversicherung bei der Regierung gehört für den Chef einer so

sensiblen Behörde und bei einem so brisanten Geschehen sozusagen zur

Funktionsbeschreibung. Wer wie Georg Maaßen den Rechtsextremen und

der AfD Stichworte liefert, wer Bilder von Ausschreitungen am Rande

von Demonstrationen, von Angriffen auf Migranten als Fälschungen, als

Fake-Videos, abqualifiziert und damit der Kanzlerin, der

Generalstaatsanwaltschaft sowie Augenzeugen widerspricht, der muss

Gründe dafür haben. Zumindest müsste er das, was er via Bild-Zeitung

in die Welt hinausposaunte, stichhaltig beweisen können. Kann er das

aber nicht, muss er gehen. Und zwar sofort, auch um den

Inlandsgeheimdienst, der die Verfassung schützen soll, vor weiterem

Schaden zu bewahren. Es könnte sein, dass der eher pedantische und

nicht zu Zuspitzungen neigende Maaßen im vorliegenden Fall der Sack

ist, den man schlägt, nicht aber der Esel, den man eigentlich meint.

Dass sein Dienstherr, Bundesinnenminister Seehofer, weiterhin zu ihm

hält, kann eigentlich nur damit erklärt werden, dass er Maaßen noch

als Stachel gegen die Bundeskanzlerin braucht. Eine offene Frage wäre

dann freilich, warum der sich so vor die politische Karre des

CSU-Chefs spannen ließe? So oder so wird der Chef des

Verfassungsschutzes dem Innenausschuss des Bundestages in dieser

Woche viel zu erklären haben. Wenn er dann noch im Amt sein sollte.

Doch selbst bei einem Rücktritt oder einer Versetzung von Maaßen in

den Ruhestand wäre das politische Scharmützel noch längst nicht

beendet. Den Schlüssel zur Aufklärung der leidigen Geschichte hat

Horst Seehofer in der Hand. Eines allerdings hat der umtriebige

Innenminister bereits erreicht, er hat Merkel weiter beschädigt,

Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit genährt – kurz er hat die von ihm

mitgetragene Koalition weiter geschwächt. Glückwunsch, Herr Seehofer.

Und das alles, um in Bayern aus dem Umfragetief vor der Landtagswahl

herauszukommen? Allerdings sieht es derzeit danach aus, dass die

kurzsichtige Taktik des CSU-Chefs, das Schielen nach der AfD und

ihrem einzigen Thema Flüchtlinge, nicht aufgehen sollte. Je mehr sich

Seehofer – anders übrigens als Markus Söder, der zurzeit als oberster

Kümmerer durch den Freistaat zieht – den Merkel-muss-weg-Gauland,

-Weidel und -Meuthen annähert, umso mehr verprellt er auf der anderen

Seite bürgerlich-liberale Wähler. Den Beifall für die halbgaren

Äußerungen Maaßens und für Seehofers sibyllinischen Kommentare zu

Chemnitz gibt es jedenfalls nur von ganz Rechts. Die AfD klatscht

über so viel verbalen Rückenwind aus dem Regierungslager in die

Hände. Und die Rechtsextremen fühlen sich ermuntert, nun erst Recht

Straßen und öffentliche Räume zu besetzen.

