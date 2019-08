Rheinische Post: NRW-Integrationsminister Stamp: Wenn die Herkunft genannt wird, dann bei jedem Delikt

Der nordrhein-westfälische Integrationsminister

Joachim Stamp (FDP) hat nach den Debatten um Räumungen des

Düsseldorfer Rheinbades angeregt, dass Medien systematisch die

Herkunft mutmaßlicher Täter nennen. „Wenn, dann müsste man die

Herkunft eigentlich bei jedem Delikt nennen, auch wenn es dann bizarr

wird“, sagte Stamp der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Donnerstag).

Er mache zwar keine Vorgaben, weil dies der Presserat im Pressekodex

tue. Allerdings: „In den Kommentarspalten im Internet wird, wenn

keine Herkunft in dem Bericht genannt wurde, schnell spekuliert, dass

es jemand mit Einwanderungsgeschichte war. Das ist ein Problem“,

sagte Stamp. Der FDP-Politiker berichtete, dass es auch in seiner

Jugend spannungsgeladene Situationen in Schwimmbädern gegeben habe,

etwa Provokationen von pubertierenden Jugendlichen. „Aber wir haben

die Ansagen der Bademeister sofort akzeptiert – auch einen Rauswurf“,

sagte Stamp. Er sei selbst einmal aus dem Bad geworfen worden: „Wir

haben im Hallenbad einen Vier-Mann-Turm gebaut, drei Leute waren auf

meinen Schultern. Als wir umgekippt sind, hat der Bademeister gesagt:

Raus.“ Stamp: „Das war mit 16, aber natürlich Unfug.“

