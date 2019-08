Rheinische Post: NRWüberwacht nur sechs Personen per Fußfessel – deutschlandweit 110 Fälle

Im Juli 2019 wurden in Nordrhein-Westfalen nur

sechs Personen mithilfe einer elektronischen Fußfessel überwacht. Das

teilte das hessische Justizministerium auf Anfrage der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Dienstag) mit. Die bundesweite

Fußfessel-Überwachungsstelle ist in Hessen angesiedelt. Insgesamt

wurden den Angaben zufolge in Deutschland im vergangenen Monat 110

sogenannte Probanden überwacht. Bayern ließ mit 31 die meisten

Fußfesselträger überwachen, gefolgt von Sachsen (15),

Mecklenburg-Vorpommern (13), Baden-Württemberg und Hessen (je 12),

NRW (6), Niedersachsen (4), Sachsen-Anhalt und Thüringen (je 3),

Hamburg, Berlin, Brandenburg und Rheinland-Pfalz (je 2) sowie

Schleswig-Holstein, dem Saarland und Bremen (je 1). Die meisten

„Probanden“ wurden im Juli wegen Sexualdelikten (78) oder

Gewaltdelikten (29) überwacht. Nur zwei Personen wurden in NRW in der

ersten Jahreshälfte auf der Grundlage des neuen Polizeigesetzes per

Fußfessel kontrolliert, wie das NRW-Innenministerium der Zeitung

mitteilte. Anders als die Justiz, die das Instrument bei verurteilten

Straftätern schon länger anwenden darf, ermöglicht das neue

Polizeigesetz den Einsatz auch vorbeugend, um potenzielle Terroristen

und Stalker von Straftaten abzuhalten.

Link zum Artikel: https://rp-online.de/elektronische-fussfesseln-i

n-nrw-seltener-eingesetzt-als-gedacht_aid-45041873

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell