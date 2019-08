Ehrensache 2019 – Live aus Bad Hönningen / SWR Fernsehen und SWR4 engagieren sich auf dem Landesweiten Ehrenamtstag am 25. August 2019 / Musik von Michael Schulte / Publikumspreis wird ermittelt (FOTO)

Menschen, die sich ehrenamtlich, das heißt freiwillig, für ihreMitmenschen, für die Kultur oder das allgemeine Miteinandereinsetzen, zeichnen Südwestrundfunk und Staatskanzlei Rheinland-Pfalzseit 2001 gemeinsam aus. Im Rahmen des Landesweiten Ehrenamtstages amSonntag, 25. August 2019, in Bad Hönningen würdigt der SWR diesebesonderen Menschen mit der Sendung „SWR Ehrensache 2019“ von 18:05Uhr bis 19:15 Uhr live vom Parkplatz am Anleger in Bad Hönningen. DiePreisverleihung auf der Bühne und im SWR Fernsehen ist der Höhepunktdes Ehrenamtstags und wird live im SWR Fernsehen übertragen.

Im Mittelpunkt der Fernsehshow stehen die diesjährigen

Preisträgerinnen und Preisträger. Eine Jury, der Gabriela Fürstin zu

Sayn-Wittgenstein-Sayn, Sänger Michael Schulte und Comedian Knacki

Deuser angehören, hat zuvor die Preisträger ausgewählt und übergibt

an diesem Abend drei Preise. Diese gehen 2019 an: – Das KulturKino

Kaim e.V. aus Zell/Mosel. Der Verein ist der einzige in ganz

Rheinland-Pfalz, der ein Kino ehrenamtlich selbst gebaut hat,

überdies neben Morbach noch das kleinste im ganzen Land. Dafür wurde

das alte Schulgebäude von Kaimt umgenutzt und als Treffpunkt der

Gemeinde hergerichtet. – Wilfried Kootz aus Bickendorf für sein

ehrenamtliches Engagement für die Gemeinde und für die Special

Olympics Rheinland-Pfalz e.V., Gründer des „Inklusiven Medienteams“

der Special Olympics Rheinland-Pfalz. Seit seinem achten Lebensjahr

ist Wilfried Kootz bei der Freiwilligen Feuerwehr engagiert, er ist

kommunalpolitisch aktiv und unterstützt die Gemeinde auf vielfältige

Weise. – Ente Bagdad, ein Hobby-Fußball-Club aus Mainz, der seit 1973

Werte lebt wie Toleranz, Respekt, Spaß und Engagement und das

jenseits von Herkunft, Kultur, Hautfarbe, Alter, Religion und

sexueller Orientierung.

Den Sonderpreis der Ministerpräsidentin überreicht Malu Dreyer

persönlich an das Haus der Familie in Bad Bergzabern, eine

ehrenamtlich tätige Einrichtung in Trägerschaft der evangelischen

Kirchengemeinde, in der sich Menschen treffen, voneinander lernen und

sich gegenseitig unterstützen – generationenübergreifend.

Wer bekommt den Publikumspreis? Schließlich küren die

Zuschauerinnen und Zuschauer der „SWR Landesschau Rheinland-Pfalz“

zusammen mit den Hörerinnen und Hörern von SWR4 einen fünften Preis.:

Den „Publikumspreis der Ehrensache“. Aus unterschiedlichen Teilen des

Bundeslandes und aus vielen Bereichen des Ehrenamts kommen die 10

Kandidat*innen, die sich dafür zur Wahl stellen. Seit Frühjahr 2019

werden sie in der „SWR Landesschau Rheinland-Pfalz“ und im

Radioprogramm SWR4 Rheinland-Pfalz mit ihren Projekten vorgestellt.

Von Montag, 19., bis Sonntag, 25. August 2019, kann dann jeder seine

Stimme für „seinen“ Kandidaten auf der Website swr.de/ehrensache

abgeben. Und dann wird es spannend, denn wer die meisten Stimmen

bekommt, wird erst in der Fernseh-Gala am Sonntagabend bekannt

gegeben.

Michael Schulte und Knacki Deuser treten auf Als Dankeschön für

das Engagement der vielen Ehrenamtlichen im Land treten im Rahmen der

Fernsehsendung am 25. August in Bad Hönningen der Sänger Michael

Schulte und seine Band auf. Auch Knacki Deuser liefert eine Kostprobe

seiner Comedy ab. Die „Ehrensache 2019“ moderiert Martin Seidler.

SWR4 vor Ort mit „Kulturbühne am Ehrenamtstag“ Auch SWR4

Rheinland-Pfalz ist in Bad Hönningen mit der „Kulturbühne am

Ehrenamtstag“ auf dem Parkplatz an den Rheinwiesen vertreten. Hier

gibt es abwechslungsreiche Unterhaltung von ehrenamtlichen Gruppen,

moderiert von Christiane Spohn. Am Montagmorgen, 26. August, wird der

Gewinner bzw. die Gewinnerin des Publikumspreises im Radioprogramm

SWR4 vorgestellt.

