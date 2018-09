Rheinische Post: Regierung schätzt Zahl der IS-Kämpfer auf bis zu 10.000

Nach Einschätzung der Bundesregierung ist die

Bedrohung durch die Terrororganisation Islamischer Staat nicht

gebannt. Im Irak sei der IS „zu einer Kampfweise mit verstärkt

asymmetrischen Mitteln aus dem Untergrund heraus übergegangen“,

zitiert die Düsseldorfer „Rheinische Post“ (Samstag) aus einem

Regierungsbericht auf Anfrage der Linken. IS-Untergrundzellen seien

in den irakischen Provinzen Anbar, Ninewa, Kirkuk, Salah al-Din,

Diyala und Bagdad aktiv. Aktuell verfüge der IS in seinem Kerngebiet

im Irak und in Syrien über derzeit immer noch bis zu 10.000 Kämpfer.

