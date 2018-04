Rheinische Post: Rentenpräsidentin Roßbach beziffert langfristige Rendite der Rente auf zwei bis drei Prozent

Die Präsidentin der Deutschen

Rentenversicherung, Gundula Roßbach, zeigt sich überzeugt, dass die

gesetzliche Rente auch sehr langfristig eine Rendite von zwei bis

drei Prozent bringen wird. „Die Rente im Umlagesystem hat schon viele

Krisen überstanden“, sagte Roßbach der in Düsseldorf erscheinenden

„Rheinischen Post“ (Samstagausgabe). Sie sei ein enorm

anpassungsfähiges System. „Nach unseren Prognosen wird die jährliche

Rendite der gesetzlichen Rentenversicherung auch langfristig, also

bis 2040, 2050 oder 2060, bei zwei bis drei Prozent liegen.“ Das

könne sich im Vergleich zu privaten Geldanlagen wirklich sehen

lassen, betonte die Rentenchefin. Roßbach warnte davor, die

Leistungsfähigkeit der Rente nur an deren Niveau zu bemessen. „Viele

Bürger glauben, das Rentenniveau beziehe sich auf ihr eigenes

Einkommen im Alter“, sagte Roßbach. Dabei sei das Rentenniveau nur

eine technische Größe. Zum Beispiel werde das Rentenniveau sinken,

wenn demnächst der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung gesenkt

werde. Das liege daran, dass die Beschäftigten dann netto mehr

verdienten, während die Rente gleich bleibe. Roßbach forderte eine

„andere Größe“, die besser beschreibe, „was bei den einzelnen

Menschen als Rente ankommen wird“. In den vergangenen Jahren sei das

Rentenniveau gesunken, aber gleichwohl habe man einen deutlichen

Anstieg bei den Renten zu verzeichnen.

