Rheinische Post: Schäuble soll im Asylstreit vermitteln

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU)

soll auf Wunsch der CDU-Spitze im Asyl-Streit zwischen CDU und CSU

vermitteln. Die CDU-Führung und der Unionsfraktionsvorsitzende Volker

Kauder hätten Schäuble gebeten, in den kommenden Tagen mit der

CSU-Führung zu reden, um eine Kompromisslinie auszuloten, erfuhr die

Düsseldorfer „Rheinische Post“ (Freitag) aus der CDU-Führung.

Schäuble habe in der Flüchtlingspolitik immer wieder eine kritische

Haltung eingenommen, ohne die Loyalität zur Kanzlerin aufzugeben,

hieß es. „Er besitzt auf beiden Seiten Glaubwürdigkeit.“ Zu einem

Gespräch zwischen Unionsfraktionschef Volker Kauder und

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt werde es erst am Montag nach

den Parteigremiensitzungen kommen.

