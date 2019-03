Rheinische Post: Schröder-Kim: „Ich bin nicht das Anhängsel des Altkanzlers.“

Soyeon Schröder-Kim, die Ehefrau von

Bundeskanzler a.D. Gerhard Schröder, legt Wert auf eine eigenständige

berufliche Rolle an der Seite ihres Mannes. „Mein Mann und ich führen

eine Beziehung auf Augenhöhe. Ich bin nicht die Kanzlergattin. Ich

bin nicht das Anhängsel des Altkanzlers“, sagte Schröder-Kim der

Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Samstag). Mit der selbstbewussten

Art ihres Mannes komme sie gut klar. „Das ist kein Problem. Wir

ticken gleich und sind charakterlich auf einer Wellenlänge.“ Dass ihr

Mann der prominente Altkanzler sei, spiele für sie keine besondere

Rolle. „Ich bin seit meinem Studium eine selbstbestimmte,

unabhängige Frau. Ich habe mich nie von einem Mann abhängig gemacht.

Warum auch?“ Dass Kritiker ihr vorwerfen, sie nutze den Promi-Bonus

ihres Mannes für ihre Geschäfte, weist sie zurück. „Mein Erfolg im

Beruf hat nichts mit meinem Mann zu tun. Ich habe ja auch schon für

NRW Invest gearbeitet, bevor ich meinen Mann kennengelernt habe.“

Ihre Großmutter habe sie immer gelehrt, dass man nicht über das Leben

anderer Menschen urteilen solle. Lobend äußerte sich die

Südkoreanerin über die Korea-Politik von US-Präsident Donald Trump.

„Wichtig ist der Frieden, und dass das Leid von Menschen gemindert

wird. Alles, was dabei hilft, begrüße ich. Also auch, dass sich Trump

mit dem koreanischen Machthaber getroffen hat.“

