Rheinische Post: Bedford-Strohm lobt Klimaproteste von Schülern als „Motor des menschlichen Fortschritts“

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in

Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, hat die Klimaproteste der

Schüler und den Auftritt der Schwedin Greta Thunberg in Berlin

ausdrücklich unterstützt. „Wenn die Historiker in 100 Jahren auf

unsere Zeit schauen, werden sie alle, die sich wie jetzt die

Schülerinnen und Schüler für einen wirksamen Klimaschutz einsetzen,

als Motoren eines menschlichen Fortschritts sehen, der ein Leben ohne

Naturzerstörung ermöglicht haben wird“, sagte Bedford-Strohm der

Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Samstag). Es sei für ihn ein großes

Hoffnungszeichen, dass ausgehend von einer „hartnäckigen Jugendlichen

in Schweden“ inzwischen „Schülerinnen und Schüler in aller Welt auf

die Straße gehen, um für wirksame Maßnahmen des Klimaschutzes zu

demonstrieren“, sagte der EKD-Ratsvorsitzende. Dass auch am Freitag

in Berlin Tausende Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit Greta

Thunberg für die Bewahrung der Schöpfung einträten, zeige, wie

unsinnig die Pauschaldiagnosen über die angeblich „selbstzentrierte

und unpolitische Jugend von heute“ seien, sagte Bedford-Strohm.

