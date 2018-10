Rheinische Post: Schulze für weitreichendes Verbot von Einwegplastik in Deutschland

Nach dem Beschluss des Europaparlaments zum

Verbot von Einwegplastik hat auch Bundesumweltministerin Svenja

Schulze (SPD) weitreichende Maßnahmen gefordert. „Um die Vermüllung

unserer Meere und unserer Umwelt zu stoppen, müssen wir weltweit zu

drastischeren Mitteln greifen als bisher“, sagte Schulze der

Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Donnerstag). Dazu gehöre ein

europaweites Verbot überflüssiger Wegwerfprodukte aus Plastik.

„Einweg-Plastikteller sind zum Beispiel völlig unnötig und können

durch Mehrwegteller ersetzt werden“, sagte Schulze. Sie wolle, dass

Deutschland hier mit starker Stimme für das Verbot von überflüssigem

Einweg-Plastik eintrete. Darüber hinaus will sie Unternehmen

finanziell an Säuberungsaktionen beteiligen. „In Deutschland müssen

wir unseren Fokus stärker auf Abfallvermeidung legen“, sagte Schulze.

Dass Lebensmittel doppelt und dreifach verpackt würden, sei schlicht

nicht notwendig. Hier seien Hersteller und Handel gefordert,

umzudenken. „Und auch die Hersteller werden mehr Verantwortung für

den Plastikmüll übernehmen müssen. Sie könnten zum Beispiel an den

Kosten für Säuberungsaktionen an den Stränden oder in Parks beteiligt

werden“, sagte Schulze und unterstützte einen entsprechenden

Vorschlag des Europaparlaments.

