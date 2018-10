Frankfurter Rundschau: Verbote reichen nicht

Kann Europa die Katastrophe mit dem Verbot von

Plastik-Wattestäbchen verhindern? Nein. Selbst wenn in der EU die

Restriktionen konsequent durchgesetzt werden, wird dadurch die

Plastikbelastung der Weltmeere bestenfalls ein bisschen weniger

schnell zunehmen. Warum? Weil die Hauptursache für die Vermüllung der

Meere nicht in Europa liegt. 90 Prozent des gefährlichen Abfalls

gelangen durch acht große Flusssysteme in Asien und zwei in Afrika in

die Meere. Namen wie Mekong (Vietnam), Ganges (Indien), Nil (Ägypten)

oder Jangtse (China) sind darunter. Sie befinden sich in

Schwellenländern, deren Volkswirtschaften und Bevölkerungen schnell

wachsen. Millionen Menschen leben an diesen Flüssen. Die

Abfallentsorgungssysteme sind gelinde formuliert unterentwickelt und

örtliche Administrationen überfordert. Dort muss man ansetzen. Dabei

kann die EU helfen.

