Rheinische Post: Studie: Brexit trifft NRW härter als den Bund

Ein harter Brexit hätte gravierende Folgen für

NRW. Wenn sämtlicher Handel mit Großbritannien über Nacht enden

würde, wären 5,3 Prozent oder 36,7 Milliarden Euro der

Wirtschaftsleistung des Bundeslandes betroffen. Dies geht aus einer

Studie der Universität Magdeburg im Auftrag der deutschen Grünen im

Europäischen Parlament hervor, die der Düsseldorfer „Rheinischen

Post“ (Dienstag) vorliegt. In NRW geht für die Region Detmold von

einem Brexit das höchste Risiko aus: Mit 5,47 Prozent liegt der

Regierungsbezirk bundesweit an 16. Stelle. Dagegen kommt die Region

Münster mit einem Risiko von 5,01 Prozent in NRW voraussichtlich am

glimpflichsten davon. „Der Brexit wird NRW stärker betreffen als

Gesamt-Deutschland“, sagte Daniel Schade, Politikwissenschaftler an

der Universität Magdeburg und Autor der Studie.

