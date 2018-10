VIDU Selbsthilfe für früh Verwitwete baut Netzwerk aus / Selbsthilfegruppen-Starterkit ab sofort verfügbar / neue Selbsthilfegruppen in Düren und Radebeul

„Gemeinsam den Weg zurück ins Leben finden“ ist

Überschrift eines neuen „Selbsthilfegruppen-Starterkits“, das der

bundesweit agierende Verein „VIDU – Selbsthilfe für früh Verwitwete“

konzipiert hat. „Unsere Erfahrung zeigt, dass Menschen, die früh

ihren Partner verloren haben, die größte Unterstützung im Austausch

mit anderen Betroffenen erleben“, erklärt VIDU-Vorstandsvorsitzende

Ellen Peiffer. Die VIDU-Starterkits sollen die Gründung einer

Selbsthilfegruppe für Betroffene, aber auch für Trauerbegleiter oder

am Thema interessierte Familienzentren vereinfachen. Getestet wird

das Starterkit aktuell von einer Gruppe in Düren, die sich seit

Sommer dieses Jahres im lokalen Mehrgenerationenhaus trifft. Kurz vor

der Gründung steht auch eine Gruppe in Radebeul.

„Das VIDU-Starterkit ist ganz einfach aufgebaut, da es sich nicht

nur an Professionelle, z.B. Trauerbegleiter oder pädagogisch

ausgebildete Gruppenleiter richtet, sondern auch an Laien, die eine

Selbsthilfegruppe aus eigener Betroffenheit gründen“, so

VIDU-Vorstandsmitglied Sabine Lübben. Das Starterkit beinhaltet eine

Broschüre mit Ratschlägen für die Gruppengründung und Themen, die

Trauernde bei der Bewältigung ihres Alltags bewegen, es gibt

Beispiele für die Ankündigung von Gruppentreffen in der lokalen

Presse, Info-Flyer, Plakate und Postkarten, Literaturempfehlungen

u.v.m.

Info: Laut Aussagen des statistischen Bundesamtes leben derzeit

mehr als 600.000 unter 60jährige Frauen und Männer in Deutschland,

die ihren Lebenspartner verloren haben. VIDU-Selbsthilfegruppen gibt

es derzeit in Coesfeld, Hannover, Köln, Düren, Marburg, Stuttgart,

Ulm und Würzburg. Auf der VIDU-Homepage www.verein-verwitwet.de

finden Betroffene und Interessierte Informationen und Austausch zum

Thema. Der vom Verein initiierte Gedenktag für früh Verstorbene „Ein

Licht für dich!“ findet in diesem Jahr am 28.10. statt. Die

sechsteilige VIDU-Briefaktion „Zurück ins Leben“ schickt Betroffenen

im ersten Trauerjahr aufbauende Post. Das

VIDU-Selbsthilfegruppen-Starterkit ist über E-Mail erhältlich

starterkit@verein-verwitwet.de

Pressekontakt:

Susanne Hempel, E-Mail: hempel.hempel@t-online.de, Mobil:

++49-172-2033778

