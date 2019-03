Rheinische Post: Technikerkassen-Chef hat Zweifel an Spahns Versorgungsgesetz

Der Chef der Techniker Krankenkasse Jens Baas

hat skeptisch auf das Terminservice- und Versorgungsgesetz von

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) reagiert. Bei vielen Aspekten

dieses Mammutgesetzes würden sich die spezifischen Folgen für die

Versorgung erst in der Umsetzung zeigen, sagte Baas der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Donnerstag). Das gelte besonders für die

zusätzlichen Vergütungen bei Ärzten. „Natürlich erwarten wir durch

diese Mittel auch eine noch schnellere, und dadurch auch bessere

Versorgung unserer Versicherten in den Praxen. Ob das flächendeckend

funktioniert, wird sich ebenfalls noch zeigen.“ Baas betonte

zugleich, das Gesetz habe „viele positive Aspekte und nimmt zentrale

Problemfelder in Angriff“. Dazu gehörten etwa die geplante Stärkung

der „sprechenden Medizin“, die Erweiterung der Terminservicestellen

und die verpflichtende Einführung einer elektronischen

Gesundheitsakte. „Dabei darf man nicht aus dem Blick verlieren, dass

die Versorgung durch die geplanten Änderungen auch teurer wird.“

