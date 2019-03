BERLINER MORGENPOST: Ein gefährliches Abenteuer / Leitartikel von Gilbert Schomaker über das Volksbegehren zur Enteignung von Wohnungsunternehmen

Berlins Wirtschaft ist in großer Sorge. Ab Anfang

April starten die Initiatoren des Volksbegehrens „Deutschen Wohnen &

Co enteignen“ ihre Unterschriftensammlungen. Unterstützt von der

Linkspartei, gefördert von Teilen der Grünen und der SPD könnte das

Volksbegehren erfolgreich sein. Gleichzeitig gibt es Bestrebungen des

Regierenden Bürgermeisters, Tausende Wohnungen, die vor Jahren

privatisiert wurden, nun zurückzukaufen. Beide Vorhaben, sowohl die

Enteignung als auch der Rückkauf, könnten Milliarden Euro kosten. Der

Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Berlin-Brandenburg,

Christian Amsinck, warnte am gestrigen Mittwoch mit eindringlichen

Worten: Berlins Finanzen eigneten sich nicht für Abenteuer.

Genau das ist es, was in der Berliner Politik gerade passiert: ein

Abenteuer ohne voraussagbaren Ausgang. Die Enteignungsdebatte wird

noch deutlich an Fahrt aufnehmen, da muss man kein Prophet sein.

Viele Menschen haben die Befürchtung, mit ihren kleinen Renten oder

Einkommen die Miete für die Wohnung nicht mehr bezahlen zu können.

Deshalb verfängt auch die vermeintlich einfache Lösung einer

Enteignung aller Wohnungsunternehmen mit mehr als 3000 Einheiten so

leicht. Doch das Problem des Wohnungsmangels ist so nicht zu lösen.

Da ist vor allem das große finanzielle Risiko, das auch die Berliner

Wirtschaft umtreibt. 30 Milliarden Euro könnten an Entschädigungen

fällig werden. Geld, das nicht in den Neubau von Wohnungen fließt,

sondern den Wohnkonzernen für bestehende Wohnungen gegeben werden

müsste.

Noch mal zur Erinnerung: Berlins Schulden liegen immer noch bei 57

Milliarden Euro, trotz des wirtschaftlichen Aufschwungs, trotz hoher

Steuereinnahmen. Und wer weiß: Vielleicht flaut auch der Aufschwung

wieder ab. Und dann? Dann wäre nämlich für alles andere, für neue

Schulen, für mehr Personal im öffentlichen Dienst, für Investitionen

in den Verkehr plötzlich kein Geld mehr da.

Oder man stürzt sich wieder in die Verschuldung. Die Überlegungen

der Ratingagentur Moody–s, wegen der Enteignungsdebatte die Bonität

Berlins schlechter zu bewerten, ist ein eindringliches Warnzeichen.

Eine schlechtere Bonität hat zur Folge, dass neue Kredite für das

Land teurer werden. Das wäre eine fatale Entwicklung. Hinzu kommt,

dass die Schuldenbremse eigentlich genau eine solche Flucht in neue

Schulden verbietet. Zudem werden die anderen Bundesländer wohl kaum

in Euphorie verfallen, wenn Berlin, das immer noch viel Geld aus dem

Länderfinanzausgleich erhält, Milliarden für die Enteignung von

Wohnungskonzernen ausgibt.

Doch statt klar zu sagen, dass sich die Stadt bei ihrem hohen

Schuldenstand einen massiven Rückkauf von Wohnungen oder gar eine

Entschädigung nach einer Enteignung nicht leisten kann, spielen die

politisch Verantwortlichen in Berlin ein gefährliches Spiel. Die

Linkspartei und Teile von SPD und Grünen unterstützten das

Volksbegehren offen. Dabei gehört zur Wahrheit dazu, dass es auch

Kollateralschäden der Enteignungen geben würde. Die

Hilfswerk-Siedlung GmbH (HWS), ein Unternehmen der evangelischen

Kirche, findet sich auf der Liste der zu enteignenden Unternehmen

wieder. Ausgerechnet. Denn die Hilfswerk-Siedlung bietet Mietern

verhältnismäßig günstigen Wohnraum an und gehört wahrlich nicht zu

den Mietentreibern. Aber die Einrichtung der evangelischen Kirchen

hat das Pech, dass sie eben auch über 3000 Wohnungen besitzt.

Was wirklich gegen die Wohnungsnot hilft, ist der Neubau von

Wohnungen. Der Enteignungsbewegung sollten der Regierende

Bürgermeister und sein Senat eine klare Absage erteilen.

