Rheinische Post: Teilzeitbeschäftigung seit 1991 um 170 Prozent gestiegen

Die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden der

Erwerbstätigen in Deutschland ist im vergangenen Jahr mit 61,1

Milliarden Stunden erstmals wieder über das Niveau von 1991

angestiegen. Allerdings hat sich die Verteilung des Arbeitsvolumens

auf die Arbeitnehmer in dieser Zeit stark verändert: Während

Vollzeitbeschäftigte 2018 deutlich weniger zum Arbeitsvolumen

beitrugen als 17 Jahre zuvor, stieg der Anteil der

Teilzeitbeschäftigten stark an. Das geht aus der Antwort der

Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion hervor, die

der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Montag) vorliegt. Demnach nahm

das Arbeitsvolumen von Vollzeitbeschäftigten 2018 gegenüber 1991 um

14,3 Prozent ab, während die geleistete Arbeitszeit der

Teilzeitbeschäftigten um 170 Prozentpunkte in die Höhe ging.

Vollzeitbeschäftigte hatten am gesamten Arbeitsvolumen 2018 nur noch

einen Anteil von 78 Prozent, Teilzeitbeschäftigte von 22 Prozent.

„Der viel gepriesene Zuwachs der Beschäftigtenzahlen ist vor allen

Dingen auf eine Umverteilung von Vollzeit zu Teilzeit zurückzuführen.

Oft erfolgt Teilzeitarbeit aber unfreiwillig und ist nicht

existenzsichernd“, sagte Linken-Politikerin Susanne Ferschl. Die

Gefahr von Altersarmut sei groß, da Teilzeitbeschäftigte deutlich

weniger Beiträge in die Kassen der Sozialversicherungen zahlen.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell