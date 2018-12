Rheinische Post: Trump unter Druck Kommentar Von Antje Höning

Soweit ist es gekommen: Als Erfolg des

G20-Gipfels gilt bereits, dass sich die Staatschefs auf eine

Abschlusserklärung verständigt und die USA einen Waffenstillstand im

Handelskrieg mit China vereinbart haben. Der US-Präsident will in den

nächsten 90 Tagen darauf verzichten, die Strafzölle für chinesische

Importe zu erhöhen. Ein Zeichen, dass in Trumps Wirtschafts-Politik

Vernunft einkehrt? Nein, sondern ein Zeichen dafür, dass Trump

erkennen muss, wie sein Protektionismus den Amerikanern schadet. Die

US-Farmer leiden bereits massiv unter den Strafzöllen auf

US-Sojabohnen, die China als Antwort auf Trump verhängt hat. General

Motors schließt vier Werke in den USA, was auch daran liegt, dass

Trumps Zölle günstige Stahlimporte aus Übersee verhindern. Das Ganze

ist ein Lehrstück dafür, dass ein Handelskrieg am Ende allen schadet.

Immerhin bekommen die USA und China nun 90 Tage Zeit, aus dem

Waffenstillstand einen Frieden zu machen. Die EU hat noch nicht mal

das, sondern nur Trumps vage Zusagen gegenüber Kommissionspräsident

Juncker. Für Jubel gibt es leider keinen Anlass.

