Rheinische Post: UN-Flüchtlingswerk: Staatliche Seenotrettung kann für die EU kein Problem sein

Das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen

(UNHCR) in Deutschland hat die von Bundeskanzlerin Angela Merkel

(CDU) geforderte Wiederaufnahme der staatlichen Seenotrettung im

Mittelmeer als dringend nötigen Schritt zu einer menschlicheren

Flüchtlingspolitik der EU gewertet. „Wir fordern schon lange mehr

Seenotrettung, weil man Menschen einfach nicht ertrinken lässt“,

sagte Sprecher Chris Melzer der Düsseldorfer „Rheinischen Post“

(Samstag). Es gehe um eine vergleichsweise kleine Zahl an

Flüchtlingen. „Das kann für die EU kein Problem sein.“ Melzer

betonte, es müssten nicht alle Migranten dauerhaft aufgenommen

werden. „Aber man muss sie anhören.“ Der Innenexperte der

Unionsfraktion im Bundestag, Armin Schuster (CDU), reagierte

skeptischer auf Merkels Vorstoß. „Auch mir ist sehr daran gelegen,

dass keine Menschen mehr im Mittelmeer ertrinken.“ Aber: „Staatliche

Rettungsaktionen animieren vielleicht noch mehr, in die Boote zu

steigen.“ Erfolgversprechender wäre seiner Ansicht nach eine

Vereinbarung nach dem Vorbild des EU-Türkei-Abkommens. Spanien,

Griechenland, Italien, Malta, Frankreich und Deutschland müssten ein

solches Abkommen mit Ländern südlich der Sahara wie Gambia,

Elfenbeinküste, Nigeria und dem Senegal abschließen. Sie könnten wie

die Türkei finanziell unterstützt werden und Visa-Erleichterungen für

Fachkräfte bekommen, wenn illegale Migration so verhindert werde oder

nicht Schutzbedürftige wieder aufgenommen würden.

