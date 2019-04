Rheinische Post: Union sieht City-Maut in deutschen Städten skeptisch

Die Union sieht eine City-Maut in großen

deutschen Städten skeptisch. „Erst müssen mit kürzeren Taktzeiten

sowie sauberen Zügen und Stationen die Hausaufgaben beim öffentlichen

Nahverkehr gemacht werden“, sagte Unionsfraktionsvize Ulrich Lange

der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Freitag). „Damit werden

attraktive Alternativen geschaffen, und man kann dann über weitere

Lenkungsmaßnahmen nachdenken. Alles andere belastet nur pauschal vom

ersten Tag an die Pendler, die auf das Auto angewiesen sind, und löst

kurzfristig kein Problem“, sagte Lange, der auch verkehrspolitischer

Sprecher der Fraktion ist. Die Stadt Berlin und der Städtetag wollen

eine City-Maut für Städte in Betracht ziehen.

