Rheinische Post: Wagenknecht gegen Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz

Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht hat sich

auch nach der Beteiligung der AfD an ausländerfeindlichen Aufmärschen

in Chemnitz gegen eine Beobachtung der Partei durch den

Verfassungsschutz ausgesprochen. „Mit der AfD muss man sich politisch

auseinandersetzen“, sagte Wagenknecht der Düsseldorfer „Rheinischen

Post“ (Montag). Man müsse ihr durch eine „andere Politik“ den Boden

entziehen, sagte Wagenknecht, die am Dienstag in Berlin ihre linke

Sammlungsbewegung „Aufstehen“ vorstellen will. Linke-Politiker wurden

jahrelang in Bund und Ländern vom Verfassungsschutz beobachtet.

