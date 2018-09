Rheinische Post: Weil: Maaßen ist zur Belastung für Verfassungsschutz geworden

Im Koalitionsstreit um die Ablösung von

Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hat die SPD den Druck

auf Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU)erhöht. „Das Verhalten

von Herrn Maaßen erfordert zwingend seine Ablösung“, sagte

Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Dienstag). Maaßen habe keine Begründung

geliefert, warum er als Spitzenbeamter der Kanzlerin widerspreche.

„Zweitens handelte es sich bei der Aussage Maaßens, das Video aus

Chemnitz könnte gefälscht sein, um einen schweren Verdacht, der sich

als falsch erwiesen hat“, sagte Weil. „Vor dem Hintergrund der

Fake-News-Problematik insgesamt war dies ein besonders großer

Fehler“, so der SPD-Politiker. Drittens seien Maaßens diverse

Kontakte zur AfD mindestens höchst merkwürdig. „Maaßen ist zu einer

erheblichen Belastung für sein Amt und den Verfassungsschutz

insgesamt geworden“, sagte Weil. „Wenn sich der Chef so verhält,

fällt es schwer, der Behörde zu vertrauen.“ Es sei ihm ein Rätsel,

warum Horst Seehofer ohne Not bisher an Maaßen festgehalten habe,

sagte Stephan Weil.

