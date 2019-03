RNZ: Dritte Chance

Christian Altmeier über das Brexit-Abkommen

Niederlage, die zweite: Erneut ist die britische Premierministerin

Theresa May mit ihrem Deal zum EU-Austritt im Londoner Parlament

krachend gescheitert. Dennoch bleibt das mit Brüssel ausgehandelte

Vertragswerk wohl die einzige realistische Möglichkeit, wenn die

Briten einen chaotischen No-Deal-Brexit noch verhindern wollen.

Diesen können die Abgeordneten heute zwar ebenfalls ablehnen – doch

ist er damit keineswegs vom Tisch. Denn auch wenn eine Mehrheit am

Donnerstag schließlich für eine Verlängerung der Austrittsfrist

stimmen sollte, stellt sich die Frage, was diese Verzögerung bewirken

soll. Durch die nahende Europawahl kann das Ausscheiden

Großbritanniens ohnehin nur um wenige Monate verschoben werden. In

dieser Zeit ließe sich wohl weder ein zweites Referendum organisieren

noch eine Neuwahl – ganz abgesehen davon, dass auch für diese beiden

Optionen keine Mehrheit in Westminster in Sicht ist. Da Brüssel nicht

noch einmal dazu bereit sein wird, das Abkommen aufzuschnüren,

bleiben letztlich also nur jene Optionen, die jetzt bereits auf dem

Tisch liegen: Das Ausscheiden ohne Vertrag oder der Deal von Theresa

May. Für den könnte es dann bei der Abstimmung im Parlament heißen:

Aller guten Dinge sind drei.

