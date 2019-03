RNZ: „Ein Anfang“ – Rhein-Neckar-Zeitung (Heidelberg) zu Fleisch/Tierwohl

„Hauptsache billig, ganz egal, wie sehr die Tiere dafür leiden

müssen: Nein, mit dieser Haltung dürften wohl die wenigsten Menschen

ihr Schnitzel, ihr Brathähnchen, ihren Schinken kaufen. Aber so, wie

derzeit Fleisch vertrieben wird, fällt es sehr leicht, die

Haltungsbedingungen zu verdrängen. Wer denkt schon an

Massentierhaltung, wenn das Kotelett sauber verpackt im Kühlregal

liegt? Da freut man sich lieber auf den schönen Grillabend – und das

schlechte Gewissen lässt sich gut im Zaum halten.

Ein „Tierwohllabel“ ändert das. Die gut sichtbare Einordnung

erzwingt eine bewusste Entscheidung: Soll es wirklich Fleisch als

reiner Stallhaltung (Stufe 1) sein? Oder darf es nicht doch das

„Premium“-Produkt (Stufe 4) sein? Die Erfahrung mit der

Eier-Kennzeichnung – seit 2004 Pflicht – zeigt, dass Kunden sehr wohl

bewusst zum „besseren“ Produkt greifen. Auch wenn es etwas teurer

ist.

Dass die Supermärkte jetzt mit der freiwilligen Kennzeichnung

vorpreschen, kann man natürlich kritisieren. Wären staatliche,

verbindliche Vorgaben nicht besser? Vielleicht auch „ehrlicher“ in

der Bezeichnung? Andererseits: Immerhin tut sich was. Wichtig wäre

jetzt noch, dass sich auch das Sortiment ändert. Denn was hilft es

dem Kunden, wenn er ausschließlich „Stufe 1“- und „Stufe 2“-Label

sieht – und aber keine „gute“ Ware? „

