RNZ: Scherbenhaufen – Kommentar zum Ausstieg Donald Trumps aus dem Atomdeal

Donald Trump ist seiner Rolle als Elefant im

Porzellanladen der internationalen Politik wieder einmal gerecht

geworden. Wobei, so ganz stimmt das Bild in diesem Fall nicht: Denn

Trump zerstört den Atomdeal mit dem Iran mutwillig und gezielt. Alle

Appelle der europäischen Partner wurden vom US-Präsidenten ebenso

ignoriert, wie die Berichte der Internationalen Atomenergiebehörde,

die dem Iran stets bescheinigte, sich an die Auflagen des Abkommens

zu halten. Natürlich hinderte der Deal den Iran weder daran, Unruhe

in der Region zu stiften, noch daran, weiter an der Entwicklung

ballistischer Raketen zu arbeiten. Doch war das ja auch gar nicht

Gegenstand des Abkommens. Trump will mit dem Aus ein weiteres

Wahlversprechen erfüllen – und ein weiteres wichtiges Erbe seines

Vorgängers Barack Obama eliminieren. Die Scharfmacher in Trumps Team,

wie der neue Sicherheitsberater John Bolton, sowie der israelische

Premier Benjamin Netanjahu haben sich durchgesetzt. In der Folge wird

der Iran nicht nur sein Atomprogramm wieder aufnehmen. Es steigt auch

das Risiko eines Krieges gegen Israel, der den gesamten Nahen Osten

erschüttern würde. Und Europas Besen sind nicht groß genug, um den

Scherbenhaufen zu beseitigen, den Trump hinterlässt.

Pressekontakt:

Rhein-Neckar-Zeitung

Dr. Klaus Welzel

Telefon: +49 (06221) 519-5011

Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell