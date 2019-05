Sascha Klupp: Berliner Baupolitik muss zum Vorreiter werden – Berlin braucht dringend Wohnungen

Mit 3,6 Millionen Einwohnern hat Berlin Ende 2018

eine weitere Höchstmarke bei der Einwohnerzahl erreicht – für den

Zeitraum nach dem Krieg. Denn bis in die 40er-Jahre hinein

verzeichnete Berlin bereits vier Millionen Bürger. Nun ist die

deutsche Hauptstadt dabei, wieder an den alten Bestwert

anzuschließen: Seit 2011 kamen zwischen 40.000 und 60.000 Menschen

pro Jahr nach Berlin, was sich auf 300.000 neue Einträge im

Einwohnermelderegister summiert hat. Derzeit sind es rund 20.000

Neubürger jährlich – doch nur für einen Teil von ihnen werden

überhaupt Wohnungen fertiggestellt.

„Die Berliner Politik und Verwaltung hat nun die Chance zum

Vorreiter zu werden, sodass neuer Wohnraum in erheblichem Maße

geschaffen werden kann. Die Immobilienwirtschaft will bauen, es ist

schließlich ihr Geschäftsmodell. Doch viele Vorhaben stocken aktuell:

Baugenehmigungen ziehen sich oft bis zu zwölf Monate hin und dringend

benötigtes Bauland wird nur schleppend ausgewiesen. Vor allem die

Bezirke müssen personell und finanziell unterstützt werden, um ihren

Aufgaben professioneller und schneller nachkommen zu können als

aktuell“, sagt Sascha Klupp, Vorstand der Inter Stadt- und

Wohnungsbau Real Estate AG.

Sascha Klupp ist einer der führenden Experten auf dem deutschen

Immobilienmarkt und hat sich unter anderem auf die Sanierung und

Modernisierung von Wohnobjekten spezialisiert. In seiner Karriere hat

er bereits mehr als 1.000 Wohneinheiten sanieren lassen. Ein

besonderer Schwerpunkt Klupps liegt in Berlin. Doch besonders beim

Neubau und der völligen Neuentwicklung ganzer Gebiete sieht der

Experte ebenfalls Potential, sodass sich der Senat hier als

Wachstumstreiber für Wohnraum etablieren kann. Vor allem bei der

Bereitstellung und Baureifmachung von Grundstücken liege vieles im

Argen. Die Baubranche stehe hier, wie zu allen anderen

Problemfeldern, für den nötigen Dialog bereit – und so könne Berlin

wieder zum Vorreiter werden.

Politik muss handeln Klupp hat alle Entwicklungsphasen des

Immobilienmarktes nach der Wiedervereinigung miterlebt und kann daher

wie kaum ein anderer Immobilienexperte in Berlin den Markt optimal

einschätzen. Besonders die über die Jahre gestiegene Anzahl der

Verordnungen im Bauwesen und die teuren Energie-, Dämm- und

Entsorgungsgesetze sind mit die größten Kostenverursacher beim Bau.

„Kein Wunder, dass die Preise für Neuvermietungen gestiegen sind. Bei

Vermietungen von Neubauten sind Mietpreise unter 10 Euro pro

Quadratmeter allein rechnerisch gar nicht mehr möglich. Die Politik

selbst kann hier jedoch am ehesten etwas für Kostendämpfung tun:

Vorschriften entschlacken und mit der Baubranche gemeinsam an einem

Strang ziehen“, so Klupp.

Sascha Klupp: Der Berliner Immobilienmarkt wird weiter vom Zuzug

profitieren Der Berliner Immobilienmarkt ist einer der vielfältigsten

in Deutschland und ganz Europa. Mit seinen abwechslungsreichen

Facetten und Bevölkerungsgruppen, historischen und modernen Gebäuden

zieht Berlin ständig neue Menschen und Gewerbe an und befindet sich

seit der Wiedervereinigung im steten Wandel. „Dank des

gesellschaftlichen Wandels in Berlin sind selbst frühere

Problemviertel heute populäre Wohnadressen. Und vom Startup-Boom bis

zum Brexit gibt es viele Faktoren, die die Einwohnerzahl weiter in

die Höhe schnellen lassen“, so Sascha Klupp abschließend. Der

Vorstand der Inter Stadt- und Wohnungsbau Real Estate AG rechnet

damit, dass Berlin als Wohnsitz und Standort für Unternehmen sogar

noch beliebter wird. Dies sei ein Grund mehr für die Politik, ein

paar Gänge hochzuschalten, sich mit der Branche zusammenzusetzen und

so die Wohnungsnot zu lindern.

