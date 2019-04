Schulbesuch beugt Erblindungen vor / Weltgesundheitstag: CBM setzt sich für bessere augenmedizinische Versorgung in Entwicklungsländern ein

In Deutschland kommen rund 11.000 Einwohner auf

einen Augenarzt. In einem Land wie Indien versorgt ein Augenarzt

hingegen 91.000 Menschen. Gerade arme Menschen in ländlichen Gebieten

haben in Entwicklungsländern auf Grund der weiten Entfernungen und

der schlechten Infrastruktur kaum Zugang zu medizinischer Hilfe bei

Augenerkrankungen. Vor diesem Hintergrund fordert Dr. Rainer

Brockhaus, Vorstand der Christoffel-Blindenmission (CBM), zum

Weltgesundheitstag am 7. April: „Gesundheitsversorgung darf sich

nicht nur auf die Ballungsräume konzentrieren. Wenn die Menschen

nicht zum Arzt kommen können, muss der Arzt zu den Menschen kommen.

Nur so können Krankheiten frühzeitig erkannt und behandelt werden.“

Für eine bessere und flächendeckende augenmedizinische Vorsorge bei

Kindern setzt die CBM in Indien und anderen Ländern auf regelmäßige

Reihenuntersuchungen an Schulen. Sie helfen dabei, auch in

abgelegenen Regionen zahlreiche Sehbehinderungen bis hin zur

Erblindung zu vermeiden.

67.000 Untersuchungen in drei Jahren

Vijay Tripathi weiß, wie wichtig solche Reihenuntersuchungen sind.

Der 29-Jährige arbeitet beim lokalen CBM-Partner Fatima Eye Hospital

und ist zuständig für Außeneinsätze in sieben Distrikten im

nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh. „Pro Monat führen wir drei

bis vier sogenannte Outreach-Programme an Schulen durch“, erklärt er.

„Wenn wir eine behandelbare Sehschwäche erkennen, überweisen wir die

Kinder an unser Krankenhaus in Gorakhpur.“

So war es auch bei Krishna (6): Während einer Reihenuntersuchung

an seiner Schule entdecken Vijay und sein Team, dass der Junge unter

Grauem Star leidet. Auf dem rechten Auge ist er nahezu blind, und

auch mit dem linken Auge kann er nur schlecht sehen. Das hat bereits

Auswirkungen auf seine schulischen Leistungen, die Schrift an der

Tafel kann der Junge kaum entziffern. Nur eine Woche nach der

Untersuchung reist Krishna mit seinen Eltern ins 80 Kilometer

entfernte Gorakhpur. Im Fatima Eye Hospital tauschen die Ärzte in

einem kleinen operativen Eingriff die getrübte Augenlinse gegen eine

neue künstliche aus. Später erhält der Junge noch eine Brille gegen

seine Sehschwäche auf dem anderen Auge, so dass er zukünftig dem

Unterricht besser folgen kann und die gleichen Chancen hat wie seine

Mitschüler.

Im laufenden 3-Jahres-Programm will die CBM mit dem Fatima Eye

Hospital noch viel mehr Kindern so wie Krishna helfen. Ziel ist es,

insgesamt 67.000 Schülerinnen und Schüler bei Außeneinsätzen zu

untersuchen und dabei Augenerkrankungen frühzeitig zu erkennen.

Mehr als 110 Jahre Entwicklungshilfe

Die Christoffel-Blindenmission (CBM) zählt zu den größten und

ältesten Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit in

Deutschland. Sie fördert seit mehr als 110 Jahren Menschen mit

Behinderungen in Entwicklungsländern. Die Aufgabe der CBM ist es, das

Leben von Menschen mit Behinderungen zu verbessern, Behinderungen zu

vermeiden und gesellschaftliche Barrieren abzubauen. Die CBM

unterstützt zurzeit 530 Projekte in 54 Ländern. Weitere Informationen

unter www.cbm.de.

