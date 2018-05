Schwäbische Zeitung: Alles andere als stabil – Leitartikel zu Grün-Schwarz

Basta-Politik ist nicht der Stil von Thomas

Strobl. Dass er innerhalb weniger Tage zwei Mal auf den Tisch gehauen

hat, lässt zum zweiten grün-schwarzen Hochzeitstag tief blicken. Der

CDU-Landesvorsitzende und Innenminister hat beim Parteitag

vergangenen Samstag mit scharfen Worten seine Gegner in der

Landtagsfraktion aufgefordert: „Hört auf mit diesen Spielchen!“

Klartext redete er auch am Mittwoch im Landtag und griff

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke scharf an.

Strobl hat verstanden, was die Stunde geschlagen hat. Entweder er

zeigt endlich Führungsstärke und geht Konflikten nicht weiter aus dem

Weg – wie es ihm wohlgesonnene Parteifreunde lange schon raten. Oder

seine Macht erodiert weiter. Seit Beginn der Koalition gibt es nicht

wenige in der CDU-Fraktion, die an seinem Stuhl sägen. Fraktions-chef

Wolfgang Reinhart versammelt seine Truppen hinter sich und geriert

sich als mögliche Alternative. Strobls Sturz wäre das Ende von

Grün-Schwarz. Die Grünen wissen das und sprangen Strobl in den

vergangenen beiden Jahren bei, wenn er öffentlich in die Kritik

geriet – meist schneller, als es seine eigenen Leute taten.

Strobl und der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann haben

eine echte Vertrauensbasis. Die Stabilität ihrer gemeinsamen

Regierung gründet dabei vornehmlich auf der Stärke Kretschmanns.

Dessen Fraktion folgt ihm bislang einmütig und grummelt nur hinter

vorgehaltener Hand – wissen die Abgeordneten doch, dass sie ihr

Mandat vor allem diesem grünen Zugpferd verdanken. Bei der Wahl von

Sabine Kurtz zur Landtagsvizepräsidentin opponierten die Grünen

jüngst erstmal öffentlich und ließen die CDU-Frau beim ersten

Wahlgang durchfallen. Der Ärger über das Aus der Reform des

Landtagswahlrechts war sehr frisch, der Unmut über die CDU-geprägte

Bildungspolitik wächst zudem stetig.

Kretschmanns Machtbasis bekommt Risse. Noch ist unklar, ob Strobl

mit seiner härteren Gangart in den eigenen Reihen punkten kann. Ab

kommender Woche beschäftigt sich die Koalition wohl mit der Frage

nach Diesel-Fahrverboten ab 2019. Darüber könnte das angeschlagene

Projekt Grün-Schwarz scheitern.

Pressekontakt:

Schwäbische Zeitung

Redaktion

Telefon: 0751/2955 1500

redaktion@schwaebische-zeitung.de

Original-Content von: Schwäbische Zeitung, übermittelt durch news aktuell