Schwäbische Zeitung: Wirklichkeit überholt Bischöfe – Kommentar zum Katholikentag

Katholikentage sind wie Familientreffen:

Mitunter wird heftig gestritten. Warum soll das beim Christentreffen,

das morgen in Münster endet, anders sein? Konflikte, die sonst nicht

ausgetragen werden können, finden ihren Platz, ihren Raum und ihre

Zeit. Wenn der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer erwartet, dass

die Christentreffen sich mit Forderungen zu Glaubensfragen

zurückhalten, hat er vieles nichts verstanden.

Es sei nicht Aufgabe der Laien, laute Forderungen in Fragen der

Sakramentenlehre zu erheben, lautet Voderholzers Credo. Zunächst

fehlt ihm das Verständnis, dass spätestens nach dem Zweiten

Vatikanischen Konzil die Laien ihren Platz in der katholischen Kirche

gefunden haben: mitbestimmend, auch leitend. Hinter dem Vorstoß steht

aber keineswegs nur der Streit um den Kommunionempfang für

evangelische Ehepartner in konfessionsverschiedenen Ehen. Im Grunde

wendet sich Voderholzer auch gegen Papst Franziskus, der Priester und

Bischöfe als eine Minderheit bezeichnet, die der Mehrheit der Laien

dienen müsse.

Der Streit in der Bischofskonferenz wird noch eine Weile anhalten.

Letztlich geht es dabei um die Frage: Bist du für oder gegen das

System Franziskus? Dass die pastorale Wirklichkeit sich längst für

den Papst entschieden hat, ist im Grunde längst klar. Nur eben nicht

jedem Bischof.

Pressekontakt:

Schwäbische Zeitung

Redaktion

Telefon: 0751/2955 1500

redaktion@schwaebische-zeitung.de

Original-Content von: Schwäbische Zeitung, übermittelt durch news aktuell