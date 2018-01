Schwäbische Zeitung: Der Südwest-CDU fehlt eine Führungsfigur – Leitartikel zur CDU Baden-Württemberg

Die CDU in Baden-Württemberg bleibt sich treu –

im schlechtesten Sinne. Man zerfleischt sich gegenseitig und gönnt

einander den Erfolg nicht. Wer glaubt, so wieder an die Macht im Land

zu kommen, dem droht bei den Wahlen 2021 zum dritten Mal nach 2011

und 2016 ein böses Erwachen.

Mit ihrem Nein zur Reform des Landtagswahlrecht kündigen die

Parlamentarier eine Koalitionsvereinbarung mit den Grünen auf, die

ihre Vertreter mitunterzeichnet haben. Sie schwächen den eigenen

Landesvorsitzenden Thomas Strobl, den stellvertretenden

Regierungschef.

Allerdings erledigt der diese Aufgabe ganz gut alleine. Wie schon

bei der Korrektur der Polizeireform wollte oder konnte er die

Querelen in den eigene Reihen nicht lösen. Dass Strobl die Abstimmung

in der Fraktion nicht verhindern konnte und an der entscheidenden

Sitzung nicht teilnahm – das zeugt von Führungsschwäche. Die

attestieren ihm selbst enge Parteifreunde.

Fraktionschef Wolfgang Reinhart präsentiert sich ebenso wenig als

Führungskraft im Sinne des großen Ganzen. Ja, die Fraktion ist gegen

eine Reform. Aber über diese Bedenken hätte man durchaus weiter mit

den Grünen verhandeln können. Die waren bisher zu vielen Kompromissen

bereit. Weil Reinhart abstimmen ließ, ist die Tür jetzt verschlossen.

Nun muss Ministerpräsident Winfried Kretschmann einen Konflikt

schlichten, an dem er selbst nicht ganz unschuldig ist. Er ließ

öffentlich durchblicken, dass er kein Anhänger der Wahlrechtsreform

ist. Kretschmann kann sich das jedoch leisten, denn er sitzt bei den

Grünen ganz fest im Sattel. Sollte er sich noch einmal zur Wahl

stellen, wird es diese CDU ganz schwer haben. Dabei läuft es für die

Union in der Regierung mit den Grünen gut. Sie hat das schärfste

Polizeigesetz Deutschlands durchgesetzt, bildungspolitische

Herzensangelegenheiten erkämpft und vertritt in der Agrarpolitik

klare CDU-Positionen.

Um daraus Kapital zu schlagen, fehlt der Union aber eine

Führungsfigur mit Format – und die Geschlossenheit, eine solche

aufzubauen.

