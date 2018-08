Schwäbische Zeitung: Fachkräfte kosten Geld, auch in der Pflege – Leitartikel zur Pflege

Merkel-Kritiker, Möchtegern-Nachwuchskanzler –

und nun: emsiger Gesundheitsminister im Kampf gegen den

Pflegenotstand. Ob Jens Spahn lediglich sein Ehrgeiz oder die

aufrichtige Sorge um Pflegebedürftige treibt, ist allerdings

zweitrangig. An erster Stelle geht es darum, endlich den

Pflegenotstand in Deutschland anzugehen. Dieses Thema steht seit

Jahren auf der Agenda diverser Gesundheitsminister, nur passiert ist

recht wenig – mochten die Fachleute noch so laut klagen. Spahns

Vorgänger Hermann Gröhe hat zwar immerhin die Demenzerkrankten in der

Pflegeversicherung bessergestellt, aber das Vorhaben, mehr Personal

für die Pflege zu gewinnen, nicht zu Ende gebracht.

Nun sollen Millionen aus der gesetzlichen Krankenversicherung

fließen, um 13 000 Stellen in der stationären Altenpflege zu

schaffen. Und auch in Krankenhäusern soll die Situation der Pfleger

verbessert werden. Dies zeigt vor allem eines: Die Bundesregierung

hat verstanden, dass gute Pflege etwas kostet, weil Pflegefachkräfte

diesen anspruchsvollen Beruf nicht für Gotteslohn machen. Diese

Erkenntnis kommt zwar spät, aber hoffentlich nicht zu spät, um der

stetig steigenden Zahl von Pflegebedürftigen gerecht werden zu

können. Denn in dieser Branche geht es schließlich nicht um

Produktionseinbußen, weil Fachkräfte fehlen, sondern um betagte

Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind.

Natürlich werden die Vorhaben, die am Mittwoch auf den Weg

gebracht wurden, den Pflegenotstand nicht von heute auf morgen

entschärfen. Viele Fragen bleiben offen: Woher sollen beispielsweise

die 13 000 zusätzlichen Pfleger kommen, wenn hierzulande die

entsprechenden Bewerber fehlen und die bürokratischen Hürden für

Fachkräfte aus dem Ausland hoch sind. Und was wird der

Gesundheitsminister dafür tun, um die Kosten für Heimbewohner nicht

noch weiter aus dem Ruder laufen zu lassen? Spahn wird ein dickes

Fell brauchen, wenn er diese Aufgaben angehen will. Doch mit Blick

auf voraussichtlich 3,4 Millionen Pflegebedürftige im Jahr 2030

sollte er ehrgeizig bleiben.

Pressekontakt:

Schwäbische Zeitung

Redaktion

Telefon: 0751/2955 1500

redaktion@schwaebische-zeitung.de

Original-Content von: Schwäbische Zeitung, übermittelt durch news aktuell