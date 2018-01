Schwäbische Zeitung: Richtiger Ansatz, falsche Mittel – Leitartikel zu Freihandel

Indiens Regierungschef Narendra Modi hat das

Weltwirtschaftsforum in Davos mit einem unmissverständlichen Angriff

auf die Politik Donald Trumps eröffnet. „Die Kräfte des

Protektionismus erheben ihre Köpfe gegen die Globalisierung“, so

geißelt der 67-Jährige die neuen Einfuhrzölle des US-Präsidenten.

Trumps Logik ist einfach: Weil ausländische Konzerne ihre Produkte

in den USA billiger anbieten als amerikanische Unternehmen, verteuert

der US-Regierungschef durch Zölle die fremden Waschmaschinen und

Solarpaneele, macht die eigene Industrie wettbewerbsfähig – und

verstößt damit gegen das grundlegende Prinzip des Freihandels.

Schließlich basiert der freie Handel von Waren und Dienstleistungen

auf offenen Grenzen und dient nach der auf den englischen Ökonomen

David Ricardo zurückgehenden Theorie allen an dem Handel Beteiligten.

Zu den Vorzügen, von denen die USA künftig nicht mehr profitieren

werden, gehören zuerst die niedrigeren Verbraucherpreise. Amerikaner

werden bald für Solarpaneele und Waschmaschinen mehr bezahlen müssen.

Was weit schwerer wiegt, ist die Tatsache, dass US-Herstellern von

Waschmaschinen und Solarmodulen in Zukunft auch ein Stück weit der

Anreiz fehlt, ihre Produkte so zu verbessern, dass sie mit

ausländischen Angeboten mithalten können. Denn langfristig schwächt

staatlicher Schutz durch Strafzölle die Innovationskraft der eigenen

Wirtschaft.

Allerdings gibt es bei Trumps Strafzöllen auch eine andere Seite:

Sie sollen in erster Linie China – und damit eine Volkswirtschaft

treffen, die ihrerseits die Spielregeln des Freihandels nicht

einhält. Die Führung in Peking denkt nicht daran, eine freie

Marktwirtschaft einzuführen. Während sie im eigenen Land ausländische

Firmen gängelt, ist sie auf der anderen Seite bestrebt, weltweit Geld

und Know-how einzusammeln zum Wohl des eigenen Staates.

Viele chinesische Firmen, die im Ausland mit Rivalen konkurrieren,

werden in der Heimat durch Subventionen gestützt. In der Hinsicht ist

Trumps Attacke gerechtfertigt – zumindest wenn sie Peking trifft.

