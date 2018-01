Rheinische Post: Kommentar / Risiko Massentierhaltung = Von Thomas Reisener

Massentierhaltung und Automobilindustrie haben

etwas gemeinsam: Die hohen Stückzahlen machen kostspielige Maßnahmen

für überdurchschnittliche Qualitätsstandards bezahlbar. Schleicht

sich aber irgendwo in der Produktionskette der Fleisch- und

Autofabriken trotzdem mal ein Fehler ein, ist der Schaden immens.

Dann müssen immer gleich massenhaft Autos in die Werkstätten

zurückgerufen werden. Und Fehler in den Tierfabriken bringen oft

ganze Branchen in Verruf. So der „Rinderwahn“ in den 1990er Jahren,

der Folge von infiziertem Futter war. Oder der Fipronil-Skandal 2017,

bei dem das Gift in Hunderttausenden von Hühnereiern nachgewiesen

wurde. Wenn die Afrikanische Schweinepest auf die Schweinefabriken

übergreift, entstehen im Nu Milliardenschäden. Neben dem Vorwurf der

Tierquälerei sprechen also auch wirtschaftliche Gründe gegen die

Konzentration der Fleischproduktion auf riesige Fabriken. Kleinere

Betriebe mit unterschiedlichen Verfahren bieten mehr Auswahl und

senken das Risiko von Großschäden.

