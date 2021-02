Sechs Recherche-Stipendien vergeben: „Sinti_zze und Rom_nja in Deutschland“

Das Deutsche Institut für Menschenrechte hat in Kooperation mit RomaniPhen sechs Recherche-Stipendien für Journalist_innen in Höhe von je 1.500 Euro zum Thema „Sinti_zze und Rom_nja in Deutschland“ vergeben. Prämiert wurden herausragende Recherche-Konzepte für journalistische Beiträge, die in deutschsprachigen Medien veröffentlicht werden sollen.

Das Institut will mit der Ausschreibung von Recherche-Stipendien Journalist_innen anregen, aktuelle Themen aus menschenrechtlicher Perspektive zu bearbeiten.

Die Gewinner_innen:

– Sejnur Memisi: Comic VS Real-Life Helden

– Markus Mertens: Zwei Leben, eine Kultur

– Adrian Oeser: Zwischen Diskriminierung und Bürgerrechtsbewegung – Die Geschichte der Sinti und Roma seit 1945

– Jennifer Stange: Slaving – neue und alte Formen

– Sarah Ulrich: Im Kampf gegen das Stigma

– Maria Anna Willer: Antiziganismus in modernem Gewand – Untersuchung eines Justizfalles

Eine sechsköpfige Jury bewertete die eingereichten Konzepte:

– Mohamed Amjahid, freier Autor

– Gilda Horvath, Journalistin / Lovara Roma

– Prof. Dr. Elizabeta Jonuz, Universität zu Köln / Hochschule Hannover

– Sabine Seifert, taz

– Friederike Sittler, Deutschlandfunk Kultur

– Roxie Thiele-Dogan, IniRromnja

Das Projekt wird durch die Stiftung „Erinnerung, Verantwortung, Zukunft“ gefördert.

Informationen zum Recherche-Stipendium: http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/presse/recherche-stipendium/

Pressekontakt:

Bettina Hildebrand, Pressesprecherin

Telefon: 030 259 359 – 14 Mobil: 0160 966 500 83

E-Mail: hildebrand@institut-fuer-menschenrechte.de

Twitter: @DIMR_Berlin

Original-Content von: Deutsches Institut für Menschenrechte, übermittelt durch news aktuell