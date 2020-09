Sicherheit auf Knopfdruck – Der Johanniter-Hausnotruf (AUDIO)

Anmoderationsvorschlag: Viele von uns haben eine Oma oder einen Opa oder auch Eltern, die noch so fit sind, dass sie alleine leben können. Wenn aber mal etwas passiert – ein Sturz zum Beispiel oder Schlimmeres – sind wir meist selbst nicht in der Nähe, um gleich helfen zu können. Hier kann ein sogenannter Hausnotruf eine Lösung sein, wie ihn zum Beispiel die Johanniter anbieten. Oliver Heinze hat sich mit Melanie Möchel unterhalten. Sie hat so einen Hausnotruf bei ihren Eltern einrichten lassen.

O-Ton 1 (Melanie Möchel, 18 Sek.): “Meine Mutter hatte vor einigen Jahren einen schweren Schlaganfall und kann seitdem leider nicht mehr sprechen. Da hatten wir natürlich das Problem, dass sie von diesem Moment an den Notruf nicht mehr auf herkömmliche Weise absetzen konnte, und da mussten wir eine Lösung finden und da war der Hausnotruf wirklich eine große Hilfe für uns.”

Sprecher: Anfangs war Melanie Möchels Mutter allerdings etwas skeptisch und wollte eigentlich keine Hilfe annehmen.

O-Ton 2 (Melanie Möchel, 15 Sek.): “Weil sie bis dahin immer die Person war, die anderen Menschen sehr viel geholfen hat. Da kam auch noch dieses Gefühl dazu, dass sie vielleicht nicht mehr selbstbestimmt leben kann. Dann hat sie aber sehr schnell erkannt, dass der Hausnotruf ihr ein hohes Maß an Sicherheit und auch an Selbstständigkeit zurückgibt.”

Sprecher: Der Hausnotruf besteht aus einer Basisstation und einem Sender…

O-Ton 3 (Melanie Möchel, 11 Sek.): “…den man, wie meine Mutter, ums Handgelenk tragen kann oder aber auch als Kette um den Hals. Und das ist ganz schön, denn man hat halt keinerlei Einschränkungen. Meine Mutter kann sich zu Hause frei bewegen.”

Sprecher: Zusätzlich kann man einen Schlüssel hinterlegen. Wird der Knopf gedrückt, erreicht man die Notrufzentrale, die rund um die Uhr besetzt ist.

O-Ton 4 (Melanie Möchel, 23 Sek.): “Und im Falle meiner Mutter ist ja eine Kommunikation nicht möglich von ihrer Seite, wird dann gesagt, dass der Notruf eingegangen ist, Hilfe unterwegs ist. Und da die Notrufzentrale alle wichtigen Daten sofort sieht, ist das halt auch gar kein Problem. Sie hat dann die Sicherheit, da kommt gleich jemand. Und dann wird versucht, uns als Angehörige zu erreichen. Und wenn das nicht möglich ist, wird der Einsatzdienst mit Schlüssel zu meiner Mutter geschickt.”

Sprecher: Diese Sicherheit ist eine riesige Erleichterung für die ganze Familie.

O-Ton 5 (Melanie Möchel, 10 Sek.): “Es fühlt sich halt total frei und unbelastet an. Wir können alle wieder sehr viel besser schlafen. Und auch für meine Mutter ist es schön, dass sie mal allein zu Hause sein kann, ohne sich Sorgen zu machen.”

Abmoderationsvorschlag: Oft ist es so, dass wir gerade nicht bei unseren Liebsten vor Ort sein können, wenn mal etwas passiert. Mehr Sicherheit kann ein sogenannter Hausnotruf geben, wie ihn die Johanniter anbieten. Den Johanniter-Hausnotruf können Sie jetzt 4 Wochen gratis testen, wenn Sie sich bis 8. November anmelden. Mehr Infos dazu gibt–s unter http://www.hausnotruf-testen.de .

Pressekontakt:

Juliane Flurschütz

Pressereferentin

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

Bundesgeschäftsstelle

Lützowstraße 94

10785 Berlin

Tel. 030 26997-361

Fax 030 26997-359

mailto:juliane.flurschuetz@johanniter.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/14240/4714413

OTS: Johanniter Unfall Hilfe e.V.

Original-Content von: Johanniter Unfall Hilfe e.V., übermittelt durch news aktuell