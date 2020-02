Sondersteuer für bessere Tierhaltung: Lob vom Tierschutzbund, mahnende Worte von Geflügelhaltern

Osnabrück. Der Tierschutzbund begrüßt die Pläne aus dem Kreis der Berater der

Bundesregierung zum Umbau der Tierhaltung in Deutschland. Verbandspräsident

Thomas Schröder sprach in der “Neuen Osnabrücker Zeitung” (NOZ) von einem

“hoffnungsvollen Signal dafür, dass sich etwas bewegt”. Der Entwurf für

entsprechende Empfehlungen aus dem Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung

berücksichtige nicht nur ein besseres Leben für Schwein und Co in den Ställen,

sondern auch finanzielle Planungssicherheit für Landwirte. Schröder appellierte

an Bundesagrarministerin Julia Klöckner, die Vorschläge zügig umzusetzen. “Jetzt

gilt es anzupacken, es ist keine Zeit mehr für zeitverschleppende Klöckner–sche

Diskussionsrunden”, mahnte der Verbandspräsident. Sein Verband sollte zunächst

Teil des Kompetenznetzwerks sein, war dann aber der entsprechenden Einladung aus

Protest gegen die Tierschutzpolitik der Bundesregierung nicht gefolgt.

Unterdessen mahnte der Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft (ZDG)

eine solide Finanzierung der Umbaupläne an. Verbandspräsident Friedrich-Otto

Ripke forderte in der “NOZ”: “Wir brauchen eine staatliche Tierwohlprämie.”

Diese müsse Landwirten verbindlich für mindestens 15 Jahre zugesichert werden

und die Mehrkosten der künftigen Haltungsbedingungen abfedern. “Das muss jetzt

auf den Weg gebracht werden. Die Zeit drängt”, so Ripke. Zudem müsse die

Bundesregierung eine Herkunftskennzeichnung durchsetzen, sodass Verbraucher auf

der Verpackung erkennen könnten, woher das Fleisch stammt. “Das gehört zwingend

dazu. Sonst machen wir nicht mit”, sagte Ripke.

Wie die “NOZ” am Donnerstag unter Berufung auf einen Entwurf für entsprechende

Empfehlungen an die Bundesregierung berichtete, regen Vertreter des

Kompetenznetzwerkes die Einführung einer Verbrauchsteuer auf tierische Produkte

an. Diese soll bei Fleisch etwa 40 Cent pro Kilo betragen, bei Milch zwei Cent

pro Liter. Die Einnahmen sollten verwendet werden, um den Umbau der Tierhaltung

bis 2040 zu finanzieren. Ziel müsste demnach mehr Platz im Stall für Schweine,

Rinder und Hühner sein und möglichst “Kontakt zu Außenklima”. Am Freitag trifft

sich das Kompetenznetzwerk unter Leitung des ehemaligen

Bundeslandwirtschaftsministers Jochen Borchert (CDU) erneut. Er ist von der

amtierenden Ministerin Julia Klöckner beauftragt, Vorschläge zum Umbau der

Tierhaltung zu präsentieren.

