„Sozialdemokratie wagen!“ – Das Buch von SPD-Frau Simone Lange erscheint Ende Oktober

Simone Lange legt ihre persönliche Agenda für ein

menschliches und sozialdemokratisches Deutschland und eine Erneuerung

der SPD vor.

Simone Lange, die im April 2018 mit ihrer Kandidatur gegen Andrea

Nahles um das Amt der SPD-Vorsitzenden für Furore sorgte, stellt Ende

Oktober ihr Buch vor. „Sozialdemokratie wagen!“ ist ein Weckruf für

SPD-Mitglieder, eine Abrechnung mit den Fehlern der Vergangenheit und

ein Ausblick in eine bessere Zukunft für die SPD und das Land.

„Menschlichkeit steht im Zentrum meines Wertekosmos“, sagt Simone

Lange, die sich als Oberbürgermeisterin von Deutschlands nördlichster

kreisfreier Stadt Flensburg täglich mit den großen und auch kleinen

Problemen der Menschen konfrontiert sieht. „Die SPD hat sich seit den

unseligen Entscheidungen zur Agenda-Politik immer weiter von ihrer

Tradition, ihren Werten und ihren Wählern entfernt. Es ist an der

Zeit, einiges zu korrigieren.“

Ihr Buch wird sie am 30. Oktober im Rahmen einer Präsentation in

den Räumen der Bundespressekonferenz in Berlin vorstellen.

