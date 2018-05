ROTE NASEN: Clowns als Teil der OP-Vorbereitung (FOTO)

Ein Clown, der kleine Patienten vom Krankenzimmer bis in denOperationssaal begleitet – das ist das neue Programm desgemeinnützigen Vereins ROTE NASEN Deutschland, das im Klinikum Ernstvon Bergmann Potsdam vorgestellt wurde.

Anders als bei herkömmlichen ROTE NASEN Clownvisiten, in denen

zwei Clowns die Patienten besuchen, begleitet am OP-Tag nur ein Clown

ein Kind: Er hilft ins OP-Kittelchen, lenkt das Kind ab, wenn es die

Medizin einnehmen muss, fährt das Krankenhausbett gemeinsam mit den

Eltern und den Mitarbeitern des hauseigenen Patientenbegleitdienstes

in Richtung Operationssaal.

„Am Tag der Operation unterstützen wir die Gesundheits- und

Krankenpfleger, wo es nötig ist und können auf diese Weise auch dazu

beitragen, dass sich die angespannte Atmosphäre, die an einem

Operationstag oft herrscht, entspannt. Das tut sowohl dem Kind und

den Eltern, aber auch dem medizinischen Team gut. Daher freuen wir

uns, dass das Klinikum Ernst von Bergmann Potsdam das erste

Krankenhaus in Brandenburg ist, das mit uns dieses Projekt umsetzt“,

so Reinhard Horstkotte, künstlerischer Leiter von ROTE NASEN.

Dr. med. Petra Degenhardt, Chefärztin der Klinik für

Kinderchirurgie: „Die Clownvisiten bei den Kindern auf unserer

Station haben uns bewiesen: Lachen hilft wirklich! Es hat uns daher

nicht erstaunt, dass ein Clown auch am schwersten Tag im Krankenhaus

helfen kann: beim Weg in den OP.“

Dass diese besondere Clownvisite mehr als nur einen ideellen Wert

hat, bestätigt eine Studie der Universität Greifswald: Kinder mit

Clownbesuch vor einer Operation zeigten deutlich weniger Angst und

einen gestiegenen Oxytocin-Spiegel als die Kontrollgruppe derer, die

keine Clownbesuche erhielten und deren Angst ungemindert war.

Über ROTE NASEN Deutschland e.V.

ROTE NASEN sieht seine Aufgabe darin, leidende Menschen mit der

Kraft des Humors zu stärken und ihnen in schweren Zeiten Heiterkeit

und neuen Mut zu schenken. ROTE NASEN Clowns sind speziell

ausgebildete Künstler. Botschafter von ROTE NASEN ist der

weltbekannte Star-Tenor Rolando Villazón.

ROTE NASEN Deutschland e.V. ist spendenorganisiert und Partner der

internationalen Organisation RED NOSES Clowndoctors International.

Die ROTE NASEN Gruppe ist in 10 Ländern tätig. Im internationalen

Verbund besuchen jährlich 326 ROTE NASEN Clowns rund 705.800

Menschen in 663 medizinischen und sozialen Institutionen.

