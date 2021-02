Steigende #Corona-Infektionszahlen: Auch wir lernen dazu / Tagespiegel von Dietmar Ostermann

Die Pandemielage bleibt unübersichtlich. Die schlechte Nachricht lautet: Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus steigt wieder in Deutschland. Vor allem Mutationen, die sich rasch ausbreiten, treiben sie nach oben und schüren die Angst vor einer dritten Welle(…) Die beste Nachricht kommt aus Israel: Sollte der Biontech-Impfstoff tatsächlich einen Komplettschutz vor Infektionen bieten, ließe sich das Ansteckungsrisiko auch für andere massiv senken. Geimpfte wären dann für niemanden mehr eine Gefahr. All dies zeigt: Das Virus wird cleverer, der Mensch aber auch. Die entscheidende und unendlich schwierige Frage lautet, wo wir bei diesem Wettlauf heute stehen. Vielleicht an einem Punkt, an dem Leichtsinn töricht wäre, es für Verzweiflung aber keinen Grund gibt. http://mehr.bz/bof8605

Pressekontakt:

Badische Zeitung

Anselm Bußhoff

Telefon: 07 61 – 4 96-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell