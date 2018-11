STOP THE BOMB begrüßt neue Iran-Sanktionen

Das Bündnis STOP THE BOMB, das sich für eine

Isolierung des iranischen Regimes und für die Unterstützung der

Opposition einsetzt, begrüßt die morgen in Kraft tretenden neuen

US-Sanktionen gegen die Diktatur der Ajatollahs im Iran. Sowohl zur

nachhaltigen Beseitigung der Gefahren des Nuklearwaffen- und

Raketenprogramms als auch gegen die fortgesetzten

Vernichtungsdrohungen gegen Israel, die brutale Unterdrückung des

Freiheitswillens von großen Teilen der iranischen Bevölkerung und die

aggressive Expansionspolitik des iranischen Regimes ist massiver

ökonomischer Druck auf das Regime dringend notwendig.

Stephan Grigat, der wissenschaftliche Direktor von STOP THE BOMB

Österreich erklärt dazu: „Anstatt dem antisemitischen Terrorregime im

Iran zur Seite zu springen, sollte die EU die neuen US-Sanktionen zum

Umdenken nutzen. Die bisherige europäische Iran-Politik hat sich als

illusorisch erwiesen. Sie hat zu keiner Verbesserung der Situation im

Iran und der Region beigetragen. Das iranische Nuklearprogramm wurde

durch das Atomabkommen nicht beendet, sondern dauerhaft

institutionalisiert und legalisiert.“

Das Bündnis STOP THE BOMB fordert eine 180-Grad-Wende in der

deutschen Iran-Politik: Keine Unterstützung für das Regime in

Teheran, stattdessen jede Unterstützung für die

demokratisch-rechtsstaatliche und säkulare Opposition.

Pressekontakt:

STOP THE BOMB Deutschland

+49 30 – 2241 2700

info-de@stopthebomb.net

STOP THE BOMB Österreich

+43 660 707 3600

info@stopthebomb.net

Original-Content von: STOP THE BOMB Kampagne, übermittelt durch news aktuell